Область, которая на днях может выйти из "красной" зоны карантина назвал Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Закарпатская область может следующей после Ивано-Франковской выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Следующая на очереди, надеюсь, Закарпатская область, которая может выйти из "красного" уровня эпидопасности уже в ближайшие дни", - написал Ляшко.

Также главный санврач рассказал, что введение "красной" зоны в Ивано-Франковской области, которую из нее уже решили исключить, показало положительный результат. В частности, там нормализовалась ситуация с уровнем госпитализаций, а загруженность "ковидных" коек упала до 38%.