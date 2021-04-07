На территорию Одесской области распространилось мощное румынское землетрясение

Вечером в пятницу, 9 апреля, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое распространилось на территорию Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля.

"Источник землетрясения находился на территории Румынии, в районе гор Вранча, 130 км от границы с Украиной, на глубине 75 км. По классификации, он относится к чувствительным, хотя угрозы для населения не несет", - говорится в сообщении.

Румынское землетрясение распространилось на территории Ренийского, Болградского и Измаильского районов Одесской области. По словам специалистов, его могли ощутить люди, которые живут на последних этажах многоэтажек.