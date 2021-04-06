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События Сегодня, 10:1074
Астрономы заявили что в Млечном Пути обнаружен неизведанный регион, звезды там вот-вот взорвутся

Регион представляет собой пояс между двумя спиральными рукавами, заполненными огромными голубыми звездами, которые в три раза превышают Солнце. 

Исследователи выявили неизведанный регион, получивший название Cepheus spur, когда создавали самую подробную карту звездных спиральных рукавов в окрестностях нашей галактики с помощью телескопа Европейского космического агентства (ESA) Gaia, пишет Live Science.

Расположенный между рукавом Ориона, где находится наша Солнечная система, и созвездием Персея, Cepheus spur представляет собой пояс между двумя спиральными рукавами, заполненными огромными голубыми звездами в три раза превышающими Солнце. 

Астрономы называют эти гигантские голубые звезды звездами типа OB, из-за преимущественно голубых волн света, которые они излучают. Это самые редкие, самые горячие, короткоживущие и крупные звезды во всей галактике. 

Неистовые ядерные реакции, происходящие в ядре звезд, делают их в шесть раз горячее Солнца. И огромные звездные взрывы, которые приводят к их гибели, называемые сверхновыми, разбрасывают тяжелые элементы, необходимые для сложной жизни, далеко в галактику.

"Звезды типа ОВ — довольно редкие. В галактике из 400 млрд звезд их может быть меньше 200 тыс. И поскольку они ответственны за создание большого количества тяжелых элементов, их действительно можно рассматривать как химических обогатителей галактики. Именно благодаря таким звездам, которые давно угасли, геохимия нашей планеты была достаточно сложной, чтобы возникла биохимия", — отметил соавтор исследования Микеланджело Панталеони Гонсалес, исследователь Испанского центра астробиологии (CAB).

Как считают специалисты, везде, где они находят голубые звезды, они находят самые активные и самые "живые" области галактики. В своем новом исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, эксперты составили свою звездную карту, вычислив расстояния звезд до Земли с помощью метода, называемого звездным параллаксом. 

Сравнивая видимые положения звезд, наблюдаемые с разного горизонта во время обращения Земли вокруг Солнца, астрономы могут вычислить расстояния до самих звезд. 

Используя этот метод, а также данные телескопа Gaia, команда нанесла на карту звезды на расстояниях, превышающих любые из ранее нанесенных на карту, и в областях космоса, которые до этого считались пустыми.

"После нескольких месяцев работы мы впервые увидели эту прекрасную карту. Я чувствовал себя настоящей мурашкой, видя насколько обширен наш звездный район", — подчеркнул Панталеони Гонсалес. 

Ученые доказали, что новая область является частью спирального галактического диска, содержащего большую часть материала нашей галактики, а не просто случайным расположением звезд. 

Они также подозревают, что наблюдение за положением Cepheus spur, которое находится немного выше галактического диска, может дать некоторые подсказки насчет прошлого нашей галактики.

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