Кабинки для удаленной работы с поминутной оплатой создали в Сингапуре

За час работы в кабинках с интернетом и вентиляцией придется заплатить три доллара.

Компания Switch (Сингапур) создала для удаленной работы специальные кабинки, которые находятся в торговых центрах и предназначены для желающих разграничить домашнее и рабочее пространства.

Как сообщает ВВС, компания уже установила в городе порядка 60 таких кабинок.

Индивидуальные кабинки оснащены столом, стулом, в них предусмотрены освещение, вентиляция и доступ в интернет.

Желающим воспользоваться такими кабинками надо зарегистрироваться в специальном приложении и заплатить за час работы в них три доллара. Причем, в них все равно нужно находиться в маске.

В компании заявили, что создали подобные кабинки для того, чтобы на психологическом уровне разделить работу и дом.

Эксперты надеются, что ноу-хау будет пользоваться популярностью у людей, поскольку потребность в частных и дешевых рабочих помещениях возросла.

Подобные кабинки появились в Японии несколько лет назад. В Сингапуре они будут конкурировать с кофейнями, предоставляющих посетителям бесплатный Wi-Fi.