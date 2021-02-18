Срочно вернуть в Киев отозванного прошлой весной посла призвала президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент страны вернуть в Киев своего посла из-за стягивания российский войск у украинской границы.

Об этом говорится в тексте выступления главы государства, обнародованном на сайте президента Грузии в пятницу, 9 апреля.

"Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", - объявила президент.

Ранее заявление в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям. Дипломаты выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также в заявлении говорилось, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе как фактор повышения стабильности.