Компанию Alibaba почти на 3 млрд долларов оштрафовал Китай

В субботу, 10 апреля, Государственное управление по контролю за рынком Китая заявило, что оштрафует компанию Alibaba на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

"Наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней", - говорится в заявлении.

По информации властей, с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала компании, торгующие на ее платформе, подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.

"Компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания для того, чтобы обеспечить выполнение принципа "эр сюань и", поддерживала и усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества", - заявил регулятор.

Кроме штрафа ведомство требует, чтобы компания усилила внутренний контроль и контроль за соответствием регулятивным требованиям. Alibaba обязали поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед властями.

В самой Alibaba, комментируя решение регулятора, заявили, что "полностью принимают" наказание и готовы "полностью подчиниться".

"Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом, усилим строительство системы соответствия регулятивным требованиям и будем лучше выполнять свои социальные обязательства", - заверили в компании.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось в конце 2020 года. Компания выражала готовность активно сотрудничать с властями и вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.