Для клинических испытаний в Китае одобрили третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm

Власти Китая одобрили для клинических испытаний третью вакцину от коронавируса, разработанную фармацевтической компанией Sinopharm.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на ее странице в соцсети Weibo, передает "ТАСС".

"Это рекомбинантная вакцина, содержащая элементы шиповидного белка коронавируса. Она обладает усиленными свойствами по стимулированию иммунной защиты организма , - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, помимо данной новинки в Китае разработаны еще пять препаратов от коронавируса: три инактивированных, аденовирусный и рекомбинантный белковый.