Завтра третий регион Украины станет "желтым" и ослабит карантин

В субботу, 10 апреля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой было принято решение об ослаблении карантина в Закарпатской области до "желтого" уровня.

Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов у себя в Telegram-канале.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Таким образом, с 11 апреля в "желтой" зоне окажутся Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.