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События Сегодня, 14:5764
Четвертую вакцину от коронавируса разрабатывает Россия

В Научно-исследовательском институте гриппа им.А.А. Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против коронавируса.

Первые результаты ожидаются в ближайшее время. 

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает "РИА Новости".

"Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции, мы ожидаем первых предварительных результатов по научной разработке уже в ближайшее время", - сказал Мурашко журналистам.

По словам директора института Дмитрия  Лиознова, планируется начать клинические испытания вакцины уже осенью, таким образом зимой - следующей весной препарат может стать доступным.

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