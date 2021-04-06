Под Киевом задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки $3,5 тысячи

Правоохранители в Киевской области задержали мошенницу, которая по схеме "ваш родственник попал в беду", выманила у пенсионерки $3,5 тысячи.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В городе Березнь 23-летняя девушка по указке своего "уголовного куратора" зашла в квартиру потерпевшей и забрала у нее 3,5 тысячи долларов, а также личные вещи. Деньги перекинула на банковские карты сообщника, а от вещей избавилась", - говорится в сообщении.

Задержать виновницу инцидента удалось благодаря таксисту, который подвозил ее к месту преступления.

"Мошенницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас она пребывает в изоляторе временного содержания. Другой фигурант дела находится в месте лишения свободы на временно оккупированной территории", - говорится в тексте сообщения.

Также в полиции рассказали, что мужчина предварительно звонил пенсионерке и представился родственником, который якобы попал в ДТП.