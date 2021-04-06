Автобус из Беларуси, все пассажиры которого предъявили поддельные результаты ПЦР-тестов не пустили в Украину

Сотрудники Госпогранслужбы Украины в субботу, 10 апреля, не пустили в страну граждан Беларуси, которые предъявили им 35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров выявлены справки с одинаковыми номерами", - говорится в сообщении.

Пограничники отказались пропускать в Украину белорусов и проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного правонарушения.