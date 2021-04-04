Контактировать с США по вопросам Украины на уровне министров Россия не собирается

Россия не контактировала и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

Такое заявление Рябков сделал в ответ на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая на брифинге заявила, что США "взаимодействуют" с РФ на разных уровнях и уже состоялся разговор на уровне минобороны и госсекретаря.

"Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме", - сказал Рябков.

По его словам, подобных контактов Москва с Вашингтоном не имела и не планирует.

"На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям", - заявил замглавы МИД РФ.