Сообщение с Закарпатской областью возобновляет "Укрзализныця"

Начиная с воскресенья, 11 апреля, "Укрзализныця" возобновит полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области.
Билеты поступили в продажу с 18.00 субботы, 10 апреля.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Возобновляется курсирование следующих поездов:
- №45/46 Ужгород - Лисичанск
- №81/82 Ужгород - Киев
- №357/358 Киев - Рахов
- №17/18 Харьков - Ужгород
- №15/16 Харьков - Рахов
- №4/3 Запорожье - Ужгород
- №107/108 Одесса - Ужгород
- №13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев
- №134/133 Николаев - Рахов
- №26/25 Одесса - Рахов