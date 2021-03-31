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Сообщение с Закарпатской областью возобновляет "Укрзализныця"

Начиная с воскресенья, 11 апреля, "Укрзализныця" возобновит полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области.

Билеты поступили в продажу с 18.00 субботы, 10 апреля.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Возобновляется курсирование следующих поездов:

  • №45/46 Ужгород - Лисичанск

  • №81/82 Ужгород - Киев

  • №357/358 Киев - Рахов

  • №17/18 Харьков - Ужгород

  • №15/16 Харьков - Рахов

  • №4/3 Запорожье - Ужгород

  • №107/108 Одесса - Ужгород

  • №13/14 Киев - Чоп, Солотвино - Киев

  • №134/133 Николаев - Рахов

  • №26/25 Одесса - Рахов
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