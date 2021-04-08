В музеях Турции аудиогиды на украинском языке запустила Елена Зеленская

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, его супруга Елена запустила два новых аудиогида на украинском языке - в Галатской башне Стамбула и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

В церемонии запуска приняла участие и первая леди Турции - Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 10 апреля.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычный аудиогид на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - сказала первая леди Украины.

Кроме того, по ее словам, в этом году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая (г. Демре), в Археологическом музее (г. Анталия) и в музее Мевляны (г. Конья).

"Я знаю, что Елена имеет особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как для стран, которые являются соседями через одно море, у нас есть много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единственным инструментом для развития дружеских связей, ключом, который действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эмине Эрдоган.

По ее словам, между Украиной и Турцией есть прочная связь с тысячелетней историей. Доказательствами культурного обмена между государствами, по мнению супруги лидера Турции, служат совместные слова в языках и схожесть в декоративно-прикладном искусстве