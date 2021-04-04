Как обострение на Донбасе и угроза войны бьют по экономике и что будет с курсом

Обострение на Донбассе и раскачка темы войны становятся новым риском для ослабленной эпидемией и кризисом украинской экономики.

В бизнес-среде сейчас витают самые разные настроения. Многие предприниматели в возможность войны попросту не верят, поэтому как серьезную угрозу для своего бизнеса не рассматривают.

"На наш бизнес все эти разговоры о войне никак не влияют. В большую войну никто не верит, считают, что это очередные политические игры. Больше по бизнесу бьет карантин - в нем нет ни политики, ни ума", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Владелец компании "Текстиль Контакт" Александр Соколовский, наоборот, говорит, что угроза войны, на фоне нагнетаемой истерии и переброски войск, сильно бьет по нервам бизнесменов. "Уже есть тенденция оттока инвестиций, многие проекты ставят на стоп", - отмечает он.

Пока украинский бизнес думает, бояться ли ему войны или "не верить" в нее, решение для себя уже приняли иностранцы, работающие в нашей стране. В частности, речь идет о держателях украинских ОВГЗ, на которых опирается Минфин, рассчитывая справиться с огромной долговой нагрузкой страны за счет распродажи бумаг нерезидентам.

"Нерезиденты уже начали сбрасывать наши ОВГЗ. Только за прошедшую неделю они распродали облигаций на 2,5 млрд гривен. Скупают доллары и готовы в любой момент начать выводить их из страны. Если на следующей неделе ситуация повторится, гривна, вместо ожидаемого укрепления до 27-27,5 гривен за доллар, пробьет потолок в 28 гривен. И каждая дополнительная неделя неопределенности и нагнетания военной темы будет бить по гривне все сильнее", — отмечает руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Если уже спекулянты, вкладывающие в украинские ОВГЗ, - на низком старте, то о "солидных инвесторах" и говорить не приходится. Деньги, как известно, любят тишину. Поэтому военная тема сильно пугает иностранный бизнес и заставляет ставить крест на Украине. Тем более, что никуда не делить и другие проблемы.

"Фактически неработающие суды и отсутствие гарантий прав инвесторов, эпидемия, крайне низкие темпы вакцинации, а значит и весьма призрачные шансы на быстрое восстановление экономики, а с недавних пор еще и СНБО-низация всей страны, когда наложить санкции могут фактически на каждого, снизила инвестиционную привлекательность Украины до минусовых отметок. Деньги бегут из страны, и по мере ухудшения ситуации этот процесс будет ускорятся», — считает экономист Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась, как фактор войны уже бьет по украинской экономике и бизнесу, и что будет с курсом доллара.

"Локдаун и СНБО хуже, чем война"

Тема обострения ситуации на Донбассе и возможной большой войны в последние дни активно обсуждается не только в украинских, но и в мировых СМИ.

Что, понятно, не прошло мимо внимания бизнеса, который привык реагировать на любые угрозы.

Другое дело, что бизнес-среда воспринимает "страшилки" о войне неоднозначно.

Многие отечественные предприниматели считают их не более чем очередным "информационным шумом". Их сейчас беспокоят более насущные проблемы - как выжить в локдаун, заплатить людям зарплаты и не потерять бизнес.

Тем более, что с учетом фактически проваленной кампании по вакцинации конца-краю карантинным ограничениям не видно.

"Военную угрозу далеко не все воспринимают всерьез. Считают, что это просто "страшилки", что ни Россия не решится на открытый военный конфликт, ни Украина - так, очередное лязгание оружием", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Наш бизнес уже привык жить "на взводе" и быстро адаптироваться к любым изменениям ситуации в стране. То есть, можно сказать, что, по крайней мере, у части предпринимателей уже выработался иммунитет на всякого рода риски плохие новости. Живут сегодняшним днем", - добавился глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По словам Алексея Куща, украинский бизнес заложил в свою работу военные риски еще в 2014 году, и с тех пор они учтены фактически во всех проектах, нормах рентабельности и прочем.

"Сейчас по-сути, ничего не изменилось. Тем более, что по всем международным классификациям ситуация на Донбассе считается военным конфликтом низкой интенсивности, хотя и не исключается обострение. Многие страны с такими "горячими точками" живут не то что годами, десятилетиями. И при этом умудряются строить сильную экономику и привлекать инвестиции. Взять хотя бы примеры Израиля, Южной Кореи, Армении, Азербайджана. Последний, несмотря на потерю почти трети территории и перманентных обострений в Карабахе, размещает облигации внутреннего займа под 3,5%, и их покупают, а Украина продает свои ОВГЗ под 7,5-11,5%, то с переменным упехом. Военная тема - это, скорее, отмазка для власти. Мол, у нас "проблемный" Донбасс, поэтому не можем справиться с экономическим кризисом и привлечь инвестиции. Хотя на самом деле инвесторов пугает не столько война, сколько другие проблемы - правовой беспредел, налоговый прессинг, а с недавних пор еще и СНБО-низация всей страны, когда фактически на любого могут наложить санкции. Уже появился термин экономический терроризм, завтра появится терроризм коммунальный, и под санкции попадут все должники по ЖКХ. Именно эти факторы, а не угроза войны, заставляют иностранный бизнес обходить нашу страну стороной, а украинский - фактически сидеть на чемоданах. Средний бизнес уже бежит из страны, выводя компании в ту же Польшу или Прибалтику. И это происходит вовсе не из-за угрозы войны", — отметил Кущ.

Он также добавил, что многие предприниматели задумались о бизнес-миграции даже не столько из-за разного рода рисков.

"Их сейчас пугает неопределенность. Ведь и раньше власть время от времени меняла условия игры. Но очень быстро все разбирались, как жить по-новому, с кем нужно договариваться и какую бизнес-модель выбрать. Теперь же не просто нет "маяков", но и, наоборот, ситуация с каждым днем становится все более запутанной. Бизнес в ней попросту теряется", — говорит Кущ.

Инвесторы взяли паузу, спекулянты сбрасывают ОВГЗ

Но украинский бизнес привык жить в постоянном стрессе. Другое дело - иностранцы.

"Многие узнают о событиях в Украине из иностранных СМИ, а там ситуация нагнетается. Если добавить к этому еще и другие факторы риска — пиковые отметки по ковиду, низкие темпы вакцинации, экономическая нестабильность, неопределенность по кредиту МВФ, то чаша весов склоняется вовсе не в пользу Украины. Тем более, что во многих странах экономика уже начала восстанавливаться после эпидемии, и деньги есть куда вкладывать. Уже в прошлом году, когда не было угрозы войны, отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил почти миллиард. Это худшие показатели за последние годы. Даже в 2015 году "убежало" вдвое меньше денег, чем в прошлом году. В этом году тенденция бегства капиталов может еще больше усилится", — считает Олег Пендзин.

Что фактически ставит крест на планах властей провести выгодную распродажу госимущества и привлечь в бюджет от большой приватизации 12 млрд гривен.

Покупатели украинских ОВГЗ до последнего времени реагировали на ситуацию более спокойно.

"Наши бумаги покупают иностранные спекулянты, они привыкли рисковать, если это приносит хорошую доходность", - пояснил Пендзин.

Но, похоже, и у них уже сдают нервы.

На этой неделе нерезиденты сбросили украинских ОВГЗ на 2,5 млрд гривен, и это без данных на пятницу, то есть, фактически спекулянты продавали наших бумаг более чем по 600 млн гривен каждый день.

"На эти деньги нерезиденты скупают доллары, и готовы начать выводить средства в любой момент", — говорит Андрей Шевчишин.

А попытка Минфина разместить ОВГЗ на этой неделе фактически провалилась - удалось привлечь лишь миллиард гривен, при том, что ранее облигаций продавали на 15-16 млрд.

Правда, как говорит Пендзин, на неудачное размещения повлияло не столько обострение на Донбассе, хотя этот фактор тоже присутствует, сколько снижение доходности ОВГЗ с 11.5% до 9,5%.

То есть, если доходность будет выше, спекулянты продолжат покупать наши бумаги. Другое дело, что теперь придется давать еще и дополнительные проценты "за войну", — говорит Пендзин.

"Можно отметить провальные аукционы Минфина от 6 апреля, где было привлечено лишь миллиард гривен. Уже 14 апреля ведомству необходимо найти деньги на погашение облигаций на сумму около 11,7 млрд и процентов по ним, а 15 апреля наступает срок уплаты процентов по долларовым бумагам. Государство будет вынуждено обеспечить выплаты не средствами, привлеченными от очередных размещений ОВГЗ, а бюджетными ресурсами. Вряд ли долговой рынок успокоится в ближайшее время, так что растут риски нехватки денег на обслуживание внешнего долга и даже проведение социальных платежей", — добавил аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

То есть, фактор военной угрозы фактически расшатывает пирамиду ОВГЗ - нерезиденты сбрасывают бумаги, а новых покупают мало. Вырученных от размещения облигаций средств уже не хватает, чтобы перекрыть выплаты по "старым" ОВГЗ, не говоря уже о том, чтобы за счет этих денег финансировать еще и другие обязательства.

"Между тем, ОВГЗ на сегодняшний день - единственная надежда Минфина. С начала этого года мы не разместили евробондов ни на цент, кредита от МВФ нет, то есть, из чего платить по внешним долгам - неясно", — говорит Пендзин.

Что будет с экономикой и долларом

Главный вопрос, который интересует не только бизнес, но и каждого украинца, - как угроза войны ударит по экономике, курсу доллара и ценникам в магазинах.

Ситуация в украинской экономике и сейчас кризисная. По данным Минэкономики, за первые два месяца этого года ВВП рухнул на 2,8%, хотя в своем макропрогнозе Кабмин прочил экономике рост на 4,6%.

Согласно данным Госстата, в марте ускорилась инфляция - до 8,5% в годовом измерении, хотя в феврале этот показатель составлял 7,5%, а в январе - 6,1%. Фактически тут также идет несовпадение реалий с прогнозами Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в 2021 году инфляция будет в пределах 5% (с возможным отклонением на 1%).

Но все это - последствия вовсе не военной темы. По экономике продолжает бить эпидемия и общее ухудшение бизнес-климата в стране

Не исключено, что в ближайшее время добавится и "эффект военной угрозы", говорит Шевчишин.

"Любое обострение ситуации на Донбассе, а тем более, война, - это большой стресс для экономики. Могут вырасти расходы на армию, что не лучшим образом скажется на и без того дефицитном украинском бюджете. Поэтому сколько процентов ВВП можно будет отминусовать "на войну" пока остается только гадать. Все будет зависеть от того, на сколько затянется вся эта история и какое продолжение она будет иметь", — отметил Шевчишин.

Но "быстрый эффект" можно будет увидеть в обменниках.

"Сейчас по всем расчетам гривна должна была укрепляться, как это происходило весной в прошлые годы. Экспортеры сейчас продают даже больше валюты. Но массовый выход из ОВГЗ нерезидентов все изменил, и гривна, вместо того, чтобы укрепляться, двинулась к планке в 28 гривен. Что будет дальше с курсом во многом зависит от того, как себя поведут нерезиденты. Если, предположим, они и на следующей неделе сбросят ОВГЗ еще на 2,5 млрд, то курс уже пробьет отметку в 28 гривен и двинется дальше", — отметил Шевчишин.

И чем больше будет неопределенности по Донбассу, тем массовее станет исход инвесторов и спекулянтов.

"Все понимают, что при эскалации конфликта возрастают риски падения экономики, есть вероятность эмиссии гривны, а в случае проблем с выплатам по долгам, - тяжелой реструктуризации внешнего долга. Даже не знаю, что можно предложить инвесторам, чтобы перекрыть для них эти риски", - добавил Шевчишин.

Как сильно может просесть гривна - пока можно только гадать. Все будет зависеть от того, как станут развиваться события вокруг Донбасса дальше.

"Любые негативные новости будут давить на украинский финансовый и фондовый рынки, так как гривна очень чувствительна даже к "психологическим факторам", не говоря уже о реальных угрозах", - подытожил Андрей Забловский.