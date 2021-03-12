Сегодня в Украину придет настоящая весна

В воскресенье, 11 апреля, в Украине будет сухая, теплая и солнечная погода, без осадков.

В большинстве регионов ожидается небольшая облачность.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных регионах Украины температура днем поднимется до +16...+18 градусов, однако ночью будет значительно холоднее - от 0 до +2, а в Черновицкой области похолодает до -1...-3.

На востоке страны ночью температура воздуха ожидается от 0 до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +10...+16 градусов.

В северных областях Украины и Киеве днем будет тепло, +14...+16 градусов, в ночное время суток температура опустится до 0...+2 градусов.

На юге страны днем синоптики прогнозируют +13...+15 градусов, ночью +2...+4.