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События Сегодня, 09:341400
Что привёз Зе из Турции и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию

Зеленский сегодня посетил Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Это уже четвертая встреча Зе и Эрдогана за два года (Зеленский посещал Турцию в августе 2019-го и в октябре минувшего года, Эрдоган прилетал в Киев в феврале 2020 года).

Показательно, что накануне приезда Зе турецкий президент созвонился с Путиным, с которым обсудил Донбасс.

Официальным поводом для Зе-визита назвали участие в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

Список тем не сильно отличался от того, что обсуждали полгода назад.  

Во время переговоров с глазу на глаз в Стамбуле Зеленский и Эрдоган, по официальной версии, поговорили о ситуации на Донбассе, сотрудничестве в военной сфере, платформе по "возвращению Крыма", соглашении о свободной торговле между странами и туризме.

Неофициально, по данным наших источников, обсудили дело турецких диссидентов в Украине.

В Украине в последние месяцы возобновились преследования турков, которые скрываются в нашей стране от режима Эрдогана. Ранее Зе пообещал Эрдогану активизировать совместные действия против сторонников проповедника Гюлена (врага турецкого президента), так называемых гюленистов, начатые еще Порошенко. 

Почему Зеленский зачастил в Турцию и что означает его нынешний визит, разбиралась "Страна".

Без инвестиций, но с беспилотниками  

Одной из целей поездки Зеленского в Турцию эксперты называют попытку приобрести для Украины ударные беспилотники Bayraktar и Akinci, чтобы повысить свою боеспособность и противостоять "агрессии России". Украина стала проявлять особый интерес к беспилотникам после войны в Карабахе, когда благодаря турецким дронам Азербайджану удалось добиться превосходства.

Заявлялось не только о закупках, но и совместном их производстве.

В экспертной среде говорят о неком негласном обмене "Байрактаров" на гюленистов. 

"На фоне катастрофического обвала турецкой лиры и ухудшения ситуации с коронавирусом в Анкаре не рассматривают вопрос увеличения инвестиций в Украину, в отличие от продаж турецких ударных беспилотников. Совместное производство, впрочем, вряд ли возможно - никто Украине не будет выдавать технологии. Но новые поставки, причем в больших количествах - может быть. Так что если и была какая-то сделка - то по таким военным моментам, а не по инвестициям, которые Турция сейчас объективно предоставить не может", - говорит говорит нам источник в среде турецкого бизнеса.

"Зеленскому в очередной раз озвучили пожелание ускорить выдачу гюленистов - и тогда Украина быстрее получит беспилотники", - сказал нам журналист из пула турецкого президента, попросивший об анонимности.  

Беспилотники для Украины - это, говорят эксперты, с одной стороны, симметричный ответ России по Сирии, с другой, Эрдогану важно сохранить диалог с Москвой.   

"Турция давно поставляет Украине вооружения - беспилотники, некоторые военные системы и амуницию. Таким образом турки, во-первых, пытаются создать дополнительные проблемы для России, которая поддерживает правительство сирийского президента Башара Асада, который фактически воюет с протурецкими силами в Сирии. Турция делает аналогично - она поддерживает правительство Украины, которое воюет с пророссийскими силами в Украине. Это такой себе симметричный ответ Путину и России. С другой стороны, турки пытаются сохранить влияние на крымских татар, их радикальные группы, которые абсолютно антипутински настроены", - объяснил "Стране" политолог Руслан Бортник.

По итогу встречи и заседания стратегического совета приняли совместное заявление.

Основные его моменты.

Крым и "Крымская платформа". Зафиксирована поддержка Турцией территориальной целостности Украины, неприятие аннексии Крыма.

Саммит "Крымской платформы" запланирован на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

НАТО. Эрдоган поддержал приём Украины в НАТО и заявил, что Турция намерена помогать стране стать членом альянса.

Крымские татары. Обозначена поддержка крымским татарам. В том числе и тем, кто переехал на материковую Украину.

Военная сфера. Оборонное сотрудничество не направлено против третьих стран, заявил Эрдоган.

"Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате "2+2" (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом мы усилим координацию между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны", - сказал турецкий президент, имея в виду, очевидно, Россию.

К слову как раз сегодня появились сообщения, что закупленный Украиной "Байрактар" пролетел над линией фронта на Донбассе.  

Ситуация на Донбассе. Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений и заявил, что в их рамках необходимо снизить напряженность на востоке Украины.
 
"Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс", - сказал Эрдоган.

Зеленский же сказал о Донбассе на брифинге очень коротко. Только лишь, что проинформировал Эрдогана о ситуации.

"Зеленский пытается заручится поддержкой Эрдогана в вопросе возможного обострения на Донбасса и в отношениях с Россией вообще. Но Эрдоган ведет многовекторную политику. С одной стороны поддерживает территориальную целостность Украины, активно участвует в подготовке Крымской платформы, поставляет беспилотники и взамен получает преференции для турецких компаний на украинском рынке. С другой стороны, он не хочет ссорится с Россией. Тем более, что сейчас как раз обсуждается в Москве запрет на полеты в Турцию туристов. Связывают это с коронавирусом, но не исключено, что это предупреждение Эрдогану, чтоб не сильно помогал Зеленскому. Поэтому, наверное, не случайно Эрдоган так осторожно комментировал по ситуации на Донбассе и подчеркнул, что сотрудничество Турции и Украины не направлено против третьих стран. Правда, как эта фраза соотносится с поставками "Байрактаров" ВСУ непонятно. Разве что турки могут поставить условие не использовать их на Донбассе. Но ни о чем таком пока не слышно", - сказал "Стране источник в дипломатических кругах. 

Зона свободной торговли. Договорились ускорить переговоры о заключении договора.

Правда, как и раньше, пока тут особых подвижек нет.

"ЗСТ тянется с эпохи позднего Кучмы и до сих пор не подписана. Первая причина - турецкая сторона предлагает подписать ЗСТ без аграрного сектора, поскольку не хочет видеть сильных украинских конкурентов на своем рынке. С другой стороны, украинские лоббисты пытаются не пустить Турцию на украинский рынок легкой промышленности. Поэтому вряд ли стоит ожидать подписания в ближайшее время", - сказал "Стране" Бортник.

Турецкие оппозиционеры боятся массовой выдачи 

За итогами визита Зеленского в Турцию внимательно следили и турецкие оппозиционеры в Украине. 

В январе из Украины депортировали двух турецких учителей - сторонников движения Гюлена. По прибытии в Турцию Самета Гюра и Салиха Фидана арестовали и выдвинули обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

По словам директора офиса правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шаафа, Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидан, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - заявил Шааф в комментарии "Радио Свобода".

В правозащитной организации добавили, что этот случай "ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещание президента Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований".

"За последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию. Тайные депортации под покровом ночи предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе, нарушают права тех, кто спасается от репрессий, и не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека", - заявили представители Freedom House.

Ранее "Страна" уже писала о том, как турецкая разведка при поддержке СБУ похищает политэмигрантов в Украине на примере курда Исы Мехмета Озера. 

В прошлом году Турция пыталась вернуть на родину бывшего офицера армии Турции Бозкира Нури Гохана.

В опасности себя ощущают и другие турецкие оппозиционеры, которые живут в Украине, их около сотни.

Один из них - живущий в Киеве журналист Юнус Эрдогду. Во время облавы в 2018 году Эрдогду публично попросил о помощи и долго не выходил из дома.

Некоторые его товарищи, которых также причисляют к гюленистам, уехали из Украины в Европу. 

"Один из уехавших был преподавателем математики и являлся доктором математических наук, он эмигрировал в Германию и ему сказали, что таких как он Германия с радостью примет хоть миллион. Ни одна европейская страна не выдала так называемых гюленистов", - говорит "Стране" Эрдогду.

По его словам, при Порошенко в списке на выдачу он был на пятом месте, а учитывая уехавших, может оказаться уже на третьем.

Как рассказал нам на условиях анонимности один из живущих в Украине гюленистов, есть информация, что в скором времени спецслужбы начнут массовые облавы и выдачи.

"Многие стараются выехать из Украины, тут небезопасно, даже получив убежище. Но в условиях пандемии выезд осложнен, поэтому каждый старается обезопасить себя как может.

"Гостей из украинских спецслужб и турецкой разведки ждем каждую минуту", - говорит он.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Эрдоган, 7dniv, 7dnivinfo  
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