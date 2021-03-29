После стрельбы на улице в Киеве госпитализировали двух человек

В ночь на воскресенье, 11 апреля, в Киеве госпитализировали двух человек после уличного конфликта со стрельбой.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Согласно имеющейся информации, на проспекте Григоренко в столице прозвучали выстрелы. Это случилось после того, как между отдыхающими мужчинами произошел конфликт. Один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

В результате, два человека получили ранения. Их удалось госпитализировать. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.