Полет вертолета на Марсе из-за проблем с ротором перенесли в NASA

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity в атмосфере Марса, назначенный на 11 апреля, перенесен из-за потенциальных технических проблем с ротором.
Теперь запуск аппарата планируют осуществить не ранее 14 апреля.
Из-за сигнала о возможных неполадках досрочно завершились предполетные испытания вертолета. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В пятницу во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы.
Члены команды управления вертолетом занялись изучением телеметрии, чтобы понять характер проблем. Очередная попытка управляемого полета Ingenuity будет предпринята не раньше, чем в среду, 14 апреля.
Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.