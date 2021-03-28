Поджог травы в Киеве обернулся сильным пожаром, черный столб дыма поднялся до небес

В воскресенье, 11 апреля, на Троещине в Киеве неизвестные пытались сжечь траву, однако это обернулось сильным пожаром.

Сейчас на месте инцидента работают пожарные.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"На Троещине, по улице Николая Закревского, с утра в воскресенье произошёл пожар на пустыре возле детского садика. Причина возгорания неизвестна, но вероятнее всего, кто-то поджег сухую траву или мусор", - рассказали очевидцы.

Также известно, что пожарные отреагировали достаточно быстро, прибыв на место возгорания за несколько минут.

Чуть позже выяснилось, что возгорание произошло в микрорайоне Милославичи.