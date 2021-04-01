Порошенко обналичил почти 2 миллиарда гривен

В пресс-службе пятого президента якобы заявили, что действующая власть постоянно пытается арестовать активы политика.

Депутат Верховной Рады и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко хранит в наличных средствах 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен. Об этом говорится в ежегодной декларации политика, опубликованной на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что это самая крупная сумма наличными, указанная в декларации, среди всех народных депутатов IX созыва.

Издание связалось с пресс-службой пятого президента и там его представителям якобы объяснили, что "Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянных попыток арестовать активы лидера оппозиции".

При этом, отмечает СМИ, в пресс-службе заявили, что политик вернет деньги обратно в банк после того, как "репрессии прекратятся".

В списке парламентариев с самыми крупными суммами наличных, составленном журналистами издания, Порошенко лидирует с большим отрывом:

Петр Порошенко ("ЄС"): более 1,8 миллиарда гривен;

Вадим Столар ("ОПЗЖ"): более 325,7 миллиона гривен;

Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ"): более 215,3 миллиона гривен;

Юлия Тимошенко («Батьківщина»): более 169 500 000 гривен;

Максим Ефимов ( "Довіра"): более 161,9 миллиона гривен;

Виталий Данилов ("Батьківщина"): более 148,8 миллиона гривен;

Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ"): более 146 500 000 гривен;

Игорь Абрамович ("ОПЗЖ"): более 144,9 миллиона гривен;

Александр Фельдман ("ОПЗЖ"): более 144,7 миллиона гривен;

Олег Воронько ("Слуга народа"): более 139 500 000 гривен.

Отметим, свежую декларацию подал и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он указал, что в течение 2020 года получил более 284,6 млн грн зарплаты от НАК "Нафтогаз Украины". Там он проработал с января по середину июля, то есть 6,5 месяцев. Из этого следует, что его средняя заработная плата от "Нафтогаза" в 2020 году составляла около 43,8 млн грн.