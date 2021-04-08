Жива ли дубайская принцесса Латифа до сих пор не может узнать ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека требует от властей ОАЭ личной встречи с исчезнувшей принцессой.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока не предоставили никаких доказательств, что принцесса Латифа бинт Мохаммед Аль Мактум все еще жива. Об этом сообщает CNN.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что запросило у ОАЭ "доказательства жизни" принцессы, но не так и не получило ответа.

"У нас нет никаких доказательств жизни, и мы хотели бы получить хотя бы одно. Четкое, неопровержимое доказательство того, что она жива. Мы пытались организовать встречу между высокопоставленными официальными лицами, с новым послом ОАЭ при ООН в Женеве. В принципе, миссия приняла наш запрос, но у нас пока нет определенной даты", – заявила пресс-секретарь Марта Уртадо на брифинге в Женеве.

Ранее в просочившейся видеозаписи принцесса Латифа утверждала, что ее держат в заложниках на "вилле, переоборудованной в тюрьму", без доступа к медицинской помощи. В ответ королевская семья Дубая заявила, что о Латифе заботится семья и медицинские работники.

Уртадо говорит, что УВКПЧ "в идеале хочет встретится с ней и поговорить наедине, чтобы изучить все аспекты ее ситуации".

"Это то, что мы собираемся требовать на этой встрече, если они состоится", – добавила представитель органа.

Также офис собирается поднять дело сестры Латифы, шейхи Шамсы, чтобы выяснить и ее теперешнее местонахождение. В конце февраля Латифа отправила письмо в полицию Великобритании с просьбой расследовать предполагаемое похищение ее старшей сестры, принцессы Шамсы, из Великобритании в 2000 году.

"Мы очень обеспокоены обоими случаями, так как не знаем, что происходит. Вот почему мы хотим с ними встретиться. Мы хотим поговорить с ними и понять, в какой ситуации они находятся", – добавила Уртадо.