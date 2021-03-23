В Бутане прошла молниеносная кампания по вакцинации от COVID-19

В стране за семь дней успели привить от коронавируса большую часть взрослого населения.

В королевстве Бутан за неделю было вакцинировано от коронавируса более 85% взрослого населения. Об этом сообщает The Economist.

Провести столько быструю вакцинацию стране помог жесткий карантин, продуманный план вакцинации, а также рекомендации буддистских монахов.

Первые партии вакцины от COVID-19 в королевство были доставлены из Индии еще в январе 2021 года, но тогда кампанию по вакцинации решили отложить. Дело в том, что первой партии не хватило бы на все население, а Бутан решил не выбирать, кого стоит прививать первым. Поэтому королевство подождало пока Индия сможет предоставить дополнительные дозы.

В итоге, власти Бутана смогли управиться за неделю, избежав долгой кампании по вакцинации. За столь коротки срок удалось привить всего 800 тыс. человек. Подобных показателей в мире смог достичь лишь Израиль, где кампания по вакцинации началась в декабре 2020 года, а также на Сейшельских островах.

По данным издания, отчасти такой план был введен под влиянием буддистских монахов. После получения первых вакцин, власти Бутана обратились с монахам за советом, как лучше распределить дозы. Последние посоветовали подождать несколько месяцев, а самую превую дозу прививки ввести женщине, родившейся в год Обезьяны. Первой в Бутане была привита Ниндэ Деми.

Из-за того, что власти решили на два месяца отложить кампанию по вакцинации, это позволило составить плотный график и быстро привить большую часть граждан.

Кроме этого, власти Бутана ввели жесткий карантин, создали спецотряд "Стражи мира", которые помогли с созданием и укомплектованием более 1 200 станций вакцинации в стране.