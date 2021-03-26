Амнистия для Стерненко. Зачем Зеленский решил взять под защиту ультраправых "активистов"

В конце недели Офис президента расширил функции органа, который должен защищать ветеранов АТО.

Теперь он будет опекать вообще всех "активистов" праворадикального толка - от времен второго Майдана до любых нынешних уличных акций, которые противодействуют "гибридной агрессии".

То есть "патриотическая" тусовка снова получит весомые привилегии - и об этом прямо говорится в указе президента. В том числе им готовят особый порядок помилования и амнистии.

Разбирались в очередном реверансе Зеленского перед праворадикалами. И анализировали, почему он случился.

Какой указ подписал Зеленский

Указом номер 152 президент в минувшую пятницу постановил переименовать созданный ранее Консультативный совет по ветеранам АТО-ООС.

Если раньше он назывался "Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины", то теперь - "по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины".

Перечень лиц, которыми будет опекаться совет при Зеленском, расширили.

Ниже в тексте указа конкретизируется, что, помимо участников боевых действий, теперь в список входят активисты "Революции достоинства", волонтеры, снабжавшие армию и добробаты, правозащитники и другие лица, так или иначе защищавшие Украину не с оружием в руках.

Правда, здесь важное уточнение - чтобы подпасть под указ, защищать нужно от российской агрессии (в том числе гибридной).

То есть, к примеру, защитник Украины от нацистов 1941-45 годов пролетает мимо этой истории. А вот осужденный недавно на семь лет одесский радикал Стерненко теперь под защитой. Раньше он под юрисдикцию Совета не подпадал - поскольку не воевал - а теперь подпадает. Как минимум за то, что участвовал в Евромайдане.

Новый орган Зеленского собирается помогать всем перечисленным категориям следующим образом:

разрабатывать нормативные акты, которые облегчают положение указанных лиц, соблюдение их прав и свобод

принимать участие в обсуждении всех госпрограмм, которые их касаются

рассматривать предложения самих "защитников Украины"

вносить предложения по их амнистии, помилованию и в целом - по "справедливому правосудию".

Последнее особенно интересно - с учетом того, сколько уголовных дел расследуется на многих атошников, добровольцев, "активистов".

То есть всех этих людей президент берет под свое покровительство, обещает им особые законы и в случае чего - амнистию или помилование.

Почему именно эти категории людей нуждаются в опеке Зеленского, а не, скажем, украинские врачи, которые на передовой борьбы с коронавирусом - не совсем понятно.

Что это все означает?

Вывода таким образом напрашивается два.

Первый - выделение участников Майдана и ветеранов АТО в особую касту приобретает в Украине все более институциональный характер.

Для них и так де-факто действуют нормы особого судопроизводства. Теперь же это провозглашается уже на уровне президента: так, "справедливое правосудие" гарантируется почему-то лишь этой группе, а остальным украинцам - в обычных, видимо, уже не таких "справедливых" рамках.

На практике это значит, что теперь каждый задержанный за уличное хулиганство, а то и убийство радикал имеет все право получить полную защиту от Офиса президента. Разумеется, далеко не каждый украинец имеет такие привилегии.

Второй - Зеленский делает очередной реверанс националистической тусовке (именно ультраправые преобладают среди тех, кого решила поощрить Банковая).

Причем интересен контекст. На днях из СИЗО выпустили осужденного за похищение человека радикала Стерненко. До апелляционного суда он будет сидеть дома, хотя накануне получил семь лет колонии.

Многие однозначно расценили это как новый прогиб Зеленского перед радикалами, а также западными посольствами, которые заступались за Стерненко. А теперь он подпадает еще и под юрисдикцию обновленного совета при президенте.

Взаимосвязь с делом Стерненко - это не просто единоразовое совпадение. Впервые о формировании такого органа Банковая заявила 3 марта - в разгар акций протеста на фоне приговора одесскому радикалу. Уже тогда в Офисе президента пообещали пересмотреть судебные дела на разного рода "активистов".

"В качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах в Офисе Президента инициирована разработка механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников , правоохранителей и несправедливых решений судей", - заявляли тогда в ОП.

Это было с одной стороны попыткой подсластить пилюлю для сторонников Стерненко. С другой - как-то ответить на требование посольств отреформировать судебную систему. 12 марта первая версия Консультативного совета была создана.

Правда, помогло это мало. Уже в конце марта сторонники Стерненко устроили погром Офиса президента. После которого радикала отпустили из тюрьмы. А патронат Консультативного совета при Зеленском расширили на весь "актив", который имел хотя бы отдаленное отношение что к Майдану, что к войне на Донбассе.

В сухом остатке - продолжается тактика приручения и умиротворения радикалов, которые, несмотря на все усилия Банковой, считают Зеленского "лохом".

"Ждем комиссии по улучшению жилищных условий олигархов"

Указ президента анализирует юрист Елена Лукаш.

"Кажется, дверная травма жжет душу, фрустрирует сознание и вызывает невроз.

Не пытайтесь понять кого можно считать такими спец субъектами: Батальон "Торнадо", Бубенчиков и Парасюков всех мастей, химиков из Дома Профсоюзов, Пашинского и Порошенко, Полищука и Медведько…

Вы не угадаете.

Это будет определять совет при самодержце.

Зеленский полагает, что спецсубъектам нужен особый подход, особый судебный процесс и особое законодательство. Уже существующих норм, льгот и выплат оказалось недостаточно.

Привилегированная группа во главе с венценосцем теперь сама будет определять: что есть норма для нас, а что для них.

Нет смысла напоминать, что Конституция гарантирует гражданам равенство и свободу в своих правах, а также отсутствие привилегий.

В нише Порошенко, куда пытается втиснуться его приговор, этого не поймут.

Нет также желания злорадствовать над этими законодательными потугами, которые юбераллесы все равно не оценят и смачно повторят то, что рисовали на дверях в офисе президента.

Остался только один вопрос:

Как вы думаете, за кого проголосуют в следующий раз врачи, учителя, шахтеры, матери-героини, металлурги, гастарбайтеры, пенсионеры, студенты, рабочие, предприниматели, фермеры, которые никогда не получат спецстатуса, спецпривилегий, спецотношения, спец консультативно-совещательного органа при Зеленском?

Я вот думаю, что точно не за этих слугнепонятночего".

Журналист Юрий Ткачев считает, что Офис президента взял на себя право вмешиваться в уголовное производство и осуществлять давление на суд.

"Зеленский подписал указ о создании совета, который будет защищать права активистов, ветеранов АТО и волонтёров попавших под уголовное преследование.

То есть, если даже как-то так случится, что тем или иным активистом займутся правоохранительные органы, то офис президента теперь получит официальное право вмешиваться в расследование и следить, чтобы активиста вдруг, не дай бог, не наказали.

Либо, как вариант, активиста для вида осудят, но тут же освободят через президентское помилование или амнистию (совет наделили правом подавать соответствующие представления).

Простые смертные и дальше будут по 5-7 лет сидеть в СИЗО на основании зачастую ничем не обоснованных подозрений, в чём Украину неоднократно упрекали и в ООН, и в ОБСЕ. Их судьба Зеленского не волнует.

Активисты теперь официально выделены в отдельное от прочих граждан сословие, обладающее другим правовым статусом.

Долгие годы существовавший де-факто украинский феодализм начинает потихонечку институционализироваться де-юре.

Слава Украине, я считаю".

Также Ткачев считает, что активисты могут и сами себя защищать, и заступничество ОП им не нужно: есть и куда более уязвимые категории населения.

"Давайте будем честны: это и так далеко не самые беззащитные люди в стране. У них как правило есть деньги, определённая юридическая подкованность, связи, а главное - паблисити: способность и умение придать свою проблему огласке и привлечь к ней внимание общества.

И вот в итоге Офис президента из всех категорий граждан, чьи права так или иначе нарушаются, в т.ч. и в рамках уголовных производств (а это, скажу по секрету, 95 % фигурантов таких производств, даже тех, кто думает что шарит) решили особо нуждающихся в защите именно активистов.

Ну что сказать? Ждём создания в Офисе комиссии по улучшению жилищных условий олигархов, к примеру. Будет последовательно".

Журналист Вячеслав Чечило объясняет логику, почему одним власть гарантирует юридическую защиту, а другим нет.

"У нас теперь другие общественные отношения, в рамках которы слова "политика" и "правосудие" имеют совершенно другие значения. Отношения, которые лучше всего описываются термином "феодальные". "Патриоты" являются одним из привилегированных сословий. И, исходя из своего статуса, они требует вполне понятные и правильные для них вещи.

1) чтобы патриотов не судил суд, которым судят остальных и тем более, чтобы патриотов не судил судья-"ватник". Ведь это абсурд, учитывая, что "ватники" находятся ниже всех по социальному статусу.

2) чтобы государство официально признавало статус-кво - неравноценность жизни патриота и представителя более низких сословий.

Как заявил вчера сам Стерненко на суде, Сергей Щербич, которого он похищал, состоял в партии "Родина", а потому является "сепаратистом". Т.е., де-факто, парией в новой системе отношений, неприкасаемым. Судить "патриота" за похищение "ватника" так же неуместно, как и судить за "жаренных колорадов". То, что закон формально пока еще не делает здесь различий – исключительно проблема закона, оставшегося от "оккупационной администрации".

Да, закон нельзя исправить по вполне понятным причинам – 21 век, ЕС и Венецианская комиссия. Но его можно и нужно игнорировать, чтобы хотя бы таким образом приблизить к реально существующим общественным отношениям. Именно этого и требуют от Зеленского. И именно это он, в итоге, и сделает, если хочет и дальше управлять этим племенем".