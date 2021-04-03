Привившийся в Германии Pfizer, медик превратился в "тифозную Мэри"

В Германии медицинский работник, сделавший прививку от COVID-19 препаратом Pfizer, стал инкубатором коронавируса.

Он начал заражать окружающих.

Об этом пишет сайт mk.ru со ссылкой на немецкие издания.

Результаты теста врача на коронавирус были отрицательными. Привившись, мужчина думал, что является безопасным для людей вокруг.

На самом деле он стал суперраспространителем инфекции. Этим словом называют разносчиков инфекции, которые сами не больны, не соблюдают нормы безопасности и заражают окружающих. Также подобный эффект называют "Тифозная Мэри" - по имени кухарки, которая в 1907 году в США, являясь бессимптомным носителем брюшного тифа, заразила им около полусотни человек, оставаясь при этом здоровой.

После случаев заражений персонала и пациентов в больнице Святой Елизаветы и Святой Барбары города Галле начали расследование. Источник долго не могли обнаружить.

"Вирус, по-видимому, имеет новую стратегию и отменяет все защитные меры", - сказал сотрудник клиники Бернд Виганд.

В итоге выяснилось, что коронавирус распространяет привитый медик.

Сейчас вакцинация не гарантирует, что привиты человек не подхватит коронавирусную инфекцию. Прививка помогает перенести вирус в легкой форме и избежать развития осложнений. Однако после укола можно легко инфицироваться, причем вакцинированный не чувствует симптомов болезни и поэтому может стать разносчиком вируса.