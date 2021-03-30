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Лекарство МИР-19 от коронавируса, которое можно капать в нос запатентовала Россия

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России получили патент на лекарство от коронавирусной инфекции.

Его можно вводить через нос или ингаляционно. 

Информация о нем опубликована в европейском журнале Allergy, передает пресс-служа агентства. 

"Роспатент выдал патент Государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2" - говорится в сообщении агентства в воскресенье.

Сейчас завершена первая фаза клинического исследования препарата, "доказавшая его безопасность и хорошую переносимость", пишут в ФМБА. Начинается вторая фаза исследования препарата у пациентов с коронавирусом.

Препарат получил название МИР-19. По данным агентства, аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.

Патент выдан десяти авторам, в том числе главе ФМБА Веронике Скворцовой.

По ее словам, "МИР-19 безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции".

Также в авторитетном европейском научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья научного коллектива Института иммунологии ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова про этот препарат.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, лекарство, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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