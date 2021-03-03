Сколько миллионов прививок от коронавируса должны сделать в Украине до конца года сообщил Ляшко

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, который ранее заявил о важности масочного режима, сообщил, что перед ним стоит задача организовать около 47 миллионов уколов вакцинами от коронавируса до конца 2021 года.

Об этом он сказал в эфире "5 канала" в субботу, 10 апреля.

"3 апреля президент Украины вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое заставляет нас пересмотреть нашу дорожную карту, так как поставлено задание до конца 2021 года вакцинировать большинство населения. Большинство определено (из расчета) 70% взрослого населения. То есть мне, как санитарному врачу, необходимо организовать около 47 миллионов уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет", - заявил Ляшко.

Также чиновник призвал всех украинцев, когда придет их очередь, без сомнений вакцинироваться любым препаратом, который будет доступен на тот момент.