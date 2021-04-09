 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021

События Сегодня, 08:293669
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 11 апреля 2021 - 1 861 105 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 7 856 новых случаев в сутки.

Умерло 37 301 человек.

Выздоровело - 1 416 215.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и
Киевской (477) областях.
1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.
378 266 человек привито от начала прививочной кампании.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 537 случаев / 60 прививок;
Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 2021
Вчера, 08:50
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021
9-апр-2021, 08:47
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 апреля 2021
6-апр-2021, 08:45
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 2021
4-апр-2021, 09:41
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 марта 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 марта 2021
29-мар-2021, 08:39

Последние новости

11:05
События
Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"
11:04
События
О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае
11:02
События
О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ
10:58
События
"Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза
10:49
События
Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев
10:34
События
В "желтую" зону карантина переведут три области на этой неделе
10:17
События
Весенние дожди пройдут сегодня в Украине
10:15
События
Принц Гарри пересек Атлантику и прибыл в Лондон на похороны своего деда, принца Филиппа
10:04
События
Дочь генерала ФСБ России убитой нашли в Ереване
08:29
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021
Вчера, 2021-04-11
21:17
События
Сколько миллионов прививок от коронавируса должны сделать в Украине до конца года сообщил Ляшко
21:15
События
Легендарный Елисеевский магазин, открытый в Российской империи и переживший СССР закрылся в Москве
21:13
События
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев
19:23
События
Экспорт лекарства ремдесивир после роста заболеваемости COVID-19 запретила Индия
19:21
События
Лекарство МИР-19 от коронавируса, которое можно капать в нос запатентовала Россия
19:19
События
Привившийся в Германии Pfizer, медик превратился в "тифозную Мэри"
19:11
События
Амнистия для Стерненко. Зачем Зеленский решил взять под защиту ультраправых "активистов"
16:33
События
В Бутане прошла молниеносная кампания по вакцинации от COVID-19
16:33
События
Жива ли дубайская принцесса Латифа до сих пор не может узнать ООН
16:27
События
Порошенко обналичил почти 2 миллиарда гривен

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 апреля 20216194
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 20215445
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 20213713
Что привёз Зе из Турции и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию3019
Где сейчас бывший судья Чаус и кто на самом деле выкрал его из Молдовы1198
Завтра третий регион Украины станет "желтым" и ослабит карантин741
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев511

Досуг

Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
9-апр-2021, 11:46270
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
9-апр-2021, 00:01320
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Ищете платье для девочки, которое не только оправдает ваши ожидания, но и порадует ребенка? В таком случае обязательно обратите внимание на несколько вопросов. Тогда вы обязательно сделаете ставку на правильную модель.
7-апр-2021, 16:52376
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей.
7-апр-2021, 13:45322
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Долгожданная весна всегда вызывает светлые эмоции обновления и ожидания чуда. Особенно после этой зимы, щедро побаловавшей украинцев снегом и холодом.
7-апр-2021, 11:20352
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Покупка любой запчасти для автомобиля – дело ответственное и серьезное, не терпящее халатного и легкомысленного подхода. Особенно это касается выбора тормозных дисков – важнейшей детали, от которой зависит эксплуатационные свойства транспортного средства.
6-апр-2021, 18:40384

События

Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"
Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"
Каждый желающий сделать прививку за счет клуба сможет также привести с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.
Сегодня, 11:0566
О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае
О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае
Ученые рассматривают возможность смешивать разные препараты для повышения уровня защиты.
Сегодня, 11:0475
О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ
О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ
Самолет, по заявлениям конструкторов, сможет преодолевать 15 тысяч километров за раз.
Сегодня, 11:0265
"Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза
"Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза
Немецкая партия "Альтернатива для Германии" во время съезда в Дрездене призвала к выходу страны из ЕС.
Сегодня, 10:5899
Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев
Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев
После аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе Тегеран может на девять месяцев остановить обогащение на нем урана. 
Сегодня, 10:4981
В "желтую" зону карантина переведут три области на этой неделе
В "желтую" зону карантина переведут три области на этой неделе
В ближайшее время из "красной" зоны карантина выйдет не только Закарпатская область, но и Черниговская и Черновицкая.
Сегодня, 10:3490
7 Днів