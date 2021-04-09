Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 11 апреля 2021 - 1 861 105 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 7 856 новых случаев в сутки.
Умерло 37 301 человек.
Выздоровело - 1 416 215.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и
Киевской (477) областях.
1216 человек привито против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.
378 266 человек привито от начала прививочной кампании.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 537 случаев / 60 прививок;
Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.