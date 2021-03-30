Дочь генерала ФСБ России убитой нашли в Ереване

В столице Армении Ереване произошел серьезный инцидент.

Здесь найдена мертвой дочь генерала ФСБ России в отставке.

Об этом передает Телеграм - канал Baza.

Тело 40-летней женщины было обнаружено на балконе жилого дома в Ереване, на улице Давида Анахта. Погибшая - дочь генерала ФСБ РФ в отставке. Рядом с телом обнаружено предположительное орудие преступления - это, как сообщается, наградной пистолет высокопоставленного офицера ФСБ.

Пока у полиции нет точной версии произошедшего, рассматриваются три возможные версии ЧП: суицид, неосторожное обращение с оружием и убийство.