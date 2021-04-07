Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев

После аварии на иранском ядерном объекте в Натанзе Тегеран может на девять месяцев остановить обогащение на нем урана.

Об этом со ссылкой на источники в разведке США пишет The New York Times.

"Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помешает Ирану обогащать уран. Они считают, что потребуется минимум девять месяцев на то, чтобы восстановить работу в Натанзе", - сообщает издание.

Система энергоснабжения в Натанзе в результате аварии была уничтожена, а без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.