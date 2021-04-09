О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ

Самолет, по заявлениям конструкторов, сможет преодолевать 15 тысяч километров за раз. Первый полет должен состояться через 4-5 лет.

Министерство обороны России утвердило финальный проект бомбардировщика-неведимки, которой, по утверждениям разработчиков, сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО. Об этом сообщает РИА новости.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) планируют взять на вооружение до 2027. Он должен заменить флот Ту-95МС, у которых уже заканчивается термин эксплуатации. Первый полет должен состояться через 4-5 лет.

Внешний вид разработки на данный момент хранится в тайне, есть лишь рендеры того, как он может выглядеть. Но известно, что самолет должен быть построен по схеме "летающее крыло", когда подъемная тяга создается практически всей поверхностью самолета.

По данным источников российского издания, авиаконструкторы уже провели ряд стендовых испытаний. Оценивалась его заметность для радаров на специальных полноразмерных частей бомбардировщика.

По задумке конструкторов, самолет будет дозвуковым, что позволит преодолевать до 15 тысяч километров за раз. Низкий уровень заметности бомбардировщика должен позволить дать больше времени экипажу для выхода из зоны после бомбардировки или запуска ракет.

В планах в этом году создать несколько вариантов силовой установки для проведения стендовых испытаний. На вооружение бомбардировщика планируют поставить существующие ракеты "воздух-земля" Х-101 и Х-102 (с ядерной боеголовкой), а также перспективные гиперзвуковые ракеты.

Аналогом подобной разработки является американский самолет B-21 Raider, который армия США планирует принять на вооружение к 2025 году. Он также использует концепцию малозаметного самолета, построен по схеме "летающее крыло", а также будет способен переносить ядерное ракетное или бомбовое вооружение.