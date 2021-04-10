О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае

Ученые рассматривают возможность смешивать разные препараты для повышения уровня защиты. Украина закупила почти 2 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

Китайские вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты" от COVID-19 и правительство страны рассматривает возможность их смешивания, чтобы увеличить эффективность. Об этом заявил директор Китайского Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Гао Фу во время конференции, которая проходила 10 апреля в городе Чэнду, передает AP.

"Сейчас формально обсуждается, следует ли нам использовать в процессе иммунизации разные вакцины, из разных технических линий", — отметил Гао.

Во время пресс-конференции в воскресенье, 11 апреля, официальные лица напрямую не ответили на вопросы о словах Гао, однако другой представитель ЦКЗ, Ван Хуацин, отметил, что китайские ученые работают над созданием вакцины на основе мРНК.

"Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний", — заявил Хуацин.

Примечательно, что ранее в Китае отказывались работать над созданием такого типа вакцин.

В то же время эксперты говорят, что смешивание вакцин или последовательная иммунизация может повысить их эффективность. Издание АР отмечает, что британские ученые рассматривают возможную комбинацию препаратов от Pfizer и AstraZeneca.

Представитель китайской компании Sinovac, чью вакцину CoronaVac закупила Украина, Лю Пэйчэн признал, что были обнаружены различные уровни эффективности, но сказал, что это "может быть связано с возрастом людей в исследовании, штаммом вируса и другими факторами". По его словам, исследования показывают, что защита "может быть лучше", если промежуток между вакцинациями превышает нынешние 14 дней.