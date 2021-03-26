Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"

Каждый желающий сделать прививку за счет клуба сможет также привести с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.

Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) предложил помощь с вакцинацией от коронавируса своим болельщикам.

Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Футболисты, администрация команды и тренерский штаб сами сделают прививки по предложению Департамента здравоохранения Львовской ОГА, чтобы продемонстрировать важность и безопасность вакцинирования.

"Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе наивысшего риска. Поэтому мы проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов "Карпат" и родителей игроков, штаба, персонала клуба", – говорится в заявлении клуба.

Желающие вакцинироваться болельщики команды смогут записаться на прививку на странице "Карпат" на Patreon. Причем, каждый из них сможет привести с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.

"Карпаты" призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так мы можем остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более 35 тысяч украинцев и продолжает это делать. Берегите себя и будьте ответственными перед другими", – добавили в клубе.