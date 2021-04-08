Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город

Несмотря на недавние заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, после карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить не будут.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Это вообще неактуальная тема. Леонид Макарович (Кравчук - Ред.) просто порассуждал вслух, а мы с этим носимся вторую неделю. Карантин - это ближайший год, а может быть, два. Это настолько абстрактно, что не имеет смысла об этом всерьез говорить", - сказал Арестович.

По его словам, в ближайший год встречи ТКГ будут точно проходить в формате видеоконференций из-за карантинных мер.

"Чтобы перенести ТКГ в другое место, нужно, чтобы согласие дали все стороны, начиная с принимающей и заканчивая Россией. А Россия в каждую страну поедет? Она же на то и Трехсторонняя контактная группа, что все стороны должны согласиться. Поэтому я не вижу перспективы переноса Минска. Я подозреваю, что даже когда снимут карантин, встречи останутся в формате видеоконференций, потому что это очень удобно: не нужно каждую неделю куда-то летать", - заявил Алексей Арестович.

Напомним, о том, что Украина больше не будет вести переговоры по Донбассу в Минске, так как Беларусь "находится в сфере влияния России", в начале апреля заявил Кравчук.