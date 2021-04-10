Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине

В понедельник, 12 апреля, в Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac. Лабораторный контроль этой вакцины завершен.
Об этом в Telegram-канале сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Завершился лабораторный контроль вакцины против Covid-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - сообщила она.
По словам Василевской-Смаглюк, прививки китайской вакциной будут делать маломобильным группам населения и работникам критической инфраструктуры.