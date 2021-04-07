Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину

В понедельник, 12 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе разговора стороны призвали Россию прекратить наращивать войска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - сказано в заявлении американского ведомства.

Также Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане и планы касательно будущего саммита Североатлантического альянса.