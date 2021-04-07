 

Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину

События Сегодня, 20:2254
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину

В понедельник, 12 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе разговора стороны призвали Россию прекратить наращивать войска на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Блинкен и Столтенберг обсудили многие темы, в том числе срочную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военного присутствия вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму", - сказано в заявлении американского ведомства.

Также Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане и планы касательно будущего саммита Североатлантического альянса.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Глава военного комитета НАТО сэр Пич встретился с главнокомандующим ВСУ
Глава военного комитета НАТО сэр Пич встретился с главнокомандующим ВСУ
7-апр-2021, 22:09
Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
Россию отчитаться за перемещение войск около границы с Украиной призвали США
5-апр-2021, 23:48
Совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной прошло в НАТО
Совещание о передвижении войск РФ у границы с Украиной прошло в НАТО
2-апр-2021, 09:10
К обсуждению санкций против
К обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами готов Госсекретарь США
10-мар-2021, 10:26
Возможность вывода войск НАТО из Афганистана оценил Столтенберг
Возможность вывода войск НАТО из Афганистана оценил Столтенберг
14-фев-2021, 13:10

Последние новости

20:25
Политика
Зеленский объявил, что должен делать Байден для Украины
20:24
События
Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
20:22
События
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
17:40
Политика
Мендель сообщила что Зеленский запросил переговоры с Путиным об эскалации конфликта на Донбассе
17:36
События
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
17:32
События
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
17:19
События
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
17:17
Политика
Закон о запрете коллекторам кошмарить украинцев подписал Зеленский
15:55
События
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
15:27
События
Судьба дальнейшего локдауна в Киеве решится в среду
14:51
События
Итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, которым объявлялась победа Вирастюка отменил суд
11:05
События
Помощь с вакцинацией своим болельщикам предложил ФК "Карпаты"
11:04
События
О "недостаточной эффективности" их вакцин от COVID-19 официально заявили в Китае
11:02
События
О разработке бомбардировщика-невидимки, "преодолевающего натовское ПВО " заявили в РФ
10:58
События
"Альтернатива для Германии" потребовала выхода ФРГ из Европейского Союза
10:49
События
Из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе Иран приостановит обогащение урана на 9 месяцев
10:34
События
В "желтую" зону карантина переведут три области на этой неделе
10:17
События
Весенние дожди пройдут сегодня в Украине
10:15
События
Принц Гарри пересек Атлантику и прибыл в Лондон на похороны своего деда, принца Филиппа
10:04
События
Дочь генерала ФСБ России убитой нашли в Ереване

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 20216783
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 апреля 20216227
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 апреля 20215522
Что привёз Зе из Турции и почему Эрдоган осторожно говорил про Донбасс и Россию3220
Завтра третий регион Украины станет "желтым" и ослабит карантин807
Военно-транспортный самолет ВВС США с неизвестным грузом прибыл из Риги в Киев653
Под Киевом задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки $3,5 тысячи437

Досуг

Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Алкоголізм: хвороба, яка виліковується
Що відрізняє залежну від алкоголю людину від тієї, яка не має такої пристрасті? Те, що її настрій і фізичний стан підпорядковані черговій дозі спиртного. Якщо вона відсутня, то всі думки спрямовані на вирішення цієї проблеми.
Сегодня, 20:1951
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
Метод кодирования широко используется как способ лечения алкогольной зависимости. Несмотря на то, что в частых случаях такой метод дает лишь временный эффект, он весьма популярен и распространен. Но как это работает и в каких случаях стоит прибегать к кодированию?
Сегодня, 20:1868
Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
9-апр-2021, 11:46290
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
9-апр-2021, 00:01340
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Ищете платье для девочки, которое не только оправдает ваши ожидания, но и порадует ребенка? В таком случае обязательно обратите внимание на несколько вопросов. Тогда вы обязательно сделаете ставку на правильную модель.
7-апр-2021, 16:52398
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей.
7-апр-2021, 13:45341

События

Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины
Логистический контрагент госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начал развозить по регионам Украины китайскую вакцину CoronaVac от Covid-19, которая была закуплена за средства госбюджета.
Сегодня, 20:2463
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
Госсекретарь США и генсек НАТО созвонились, чтобы обсудить Украину
В понедельник, 12 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорили по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сегодня, 20:2255
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
Вакцинация китайским препаратом от Sinovac началась в Украине
В понедельник, 12 апреля, в Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac производства Sinovac.
Сегодня, 17:3694
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
Пока столовая Рады закрыта на карантин нардепы "будут питаться святым духом" - заявил Корниенко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, чем будут питаться депутат парламента, пока столовая закрыта на локдаун.
Сегодня, 17:3287
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
Арестович заявил что ТКГ по Донбассу не будут переносить из Минска в другой город
Несмотря на недавние заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, после карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить не будут. 
Сегодня, 17:1979
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
"Буковель" возобновил работу в полном объеме
С переходом Ивано-Франковской области в желтую зону карантина после месячного перерыва возобновил работу горнолыжный курорт "Буковель".
Сегодня, 15:5577
7 Днів