Китайская вакцина CoronaVac появится сначала только в четырех регионах Украины

Логистический контрагент госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начал развозить по регионам Украины китайскую вакцину CoronaVac от Covid-19, которая была закуплена за средства госбюджета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным агентства, развозка вакцины происходит согласно соответствующему приказу Минздрава.

"Первые машины уже едут в Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую и Черкасскую области, в соответствии с составленными логистическими маршрутами", - сообщили в МЗУ.

Кроме того, в понедельник вакцина будет доставлена в Киевскую областную клиническую больницу, затем будет направлена в Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить вакцину можно при температуре 2-8 °C, транспортировка происходит в холодильных машинах в специальных контейнерах. В кабине каждого водителя установлены специальные логеры температуры с индикацией.

Для обеспечения холодовой цепи на каждом этапе маршрута, в частности в процессе переноса вакцины из машины до места хранения, подготовлены термобоксы, которые сохраняют температуру в течение всей транспортировки.

Вакцина CoronaVac выпускается в однодозовых флаконах.