Новый газопровод "Союз Восток" построит Россия

В понедельник, 12 апреля, в России утвердили технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства нового магистрального газопровода "Союз Восток" в Китай. Работа над этим поручена "Газпромом".

Газопровод пройдет по территории Монголии и станет продолжением нового проекта "Сила Сибири - 2". Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Сообщается, что уже проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации.

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности Совместной рабочей группы "Газпрома" и Правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения "Газопровод Союз Восток".

Экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

В декабре 2019 года "Газпром" и власти Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках реализации Меморандума создана Совместная рабочая группа. При этом 11 марта 2021 года утвержден план деятельности Совместной рабочей группы на 2021–2022 годы.