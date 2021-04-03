В Запорожье усиливают карантин

В Запорожье, где ситуация с коронавирусом движется по наихудшему "итальянскому сценарию", ужесточают карантин. Общественный транспорт будет ходить только в часы пик, также закроются летние площадки кафе и ресторанов.

Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк в видеообращении, обнародованном на его странице в Facebook.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в городе критическая - за сутки регистрируют 300-400 новых больных, уже почти 1000 человек умерли от Covid-19.

Буряк добавил, что ежедневно в больницы госпитализируют 200 человек. Медучреждения настолько переполнены, что могут принять исключительно пациентов с тяжелым течением болезни.

"Поэтому в ближайшее время в городе будут действовать еще более жесткие ограничения. Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилен! Как работать транспорт в выходные, сообщим дополнительно - все будет зависеть от ситуации с распространением Сovid-19.

Все летние площадки заведений общественного питания, аттракционы отныне закрыты для посетителей", - добавил мэр.

В то же время он добавил, что несмотря на жесткие карантинные ограничения, введенные в Запорожье неделю назад, заболеваемость выросла на 20% по сравнению с прошлым месяцем.

"Введение локдауна непростое решение. Но лучше две-три недели четко придерживаться карантинных ограничений, чем растягивать полумеры на месяцы", - добавил Буряк.