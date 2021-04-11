Как бесконтрольный прием антибиотиков разрушает экономику страны, в МОЗ объяснили украинцам

В Минздраве считают, что бесконтрольный прием антибиотиков негативно влияет на экономику Украины.

Медики называют плохой идеей всякий раз при плохом самочувствии пить антибиотики. Таким образом со временем может развиться антимикробная резистентность - устойчивость микроорганизмов к антимикробным препаратам.

"Как следствие, обычные болезни становится все труднее лечить, а пациенты, которые проводят больше времени в больницах, вынуждены принимать более сильные и однозначно дорогие лекарства. Это со временем приводит к еще большей устойчивости к антибиотикам, а поэтому есть риск того, что позже никакие лекарства не смогут помочь при воспалении", - говорится в сообщении.

Также медики добавляют, что в таких случаях больницы тратят больше средств на содержание и лечение этих пациентов, которые во время больничного не работают, не зарабатывать средства и не платят налоги.