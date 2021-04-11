Ледник Судного дня в Антарктиде тает с ужасающей скоростью

Исследователи говорят, что обрушение ледника Туэйтса может поднять уровень мирового океана на 3,1 метра.

В Антарктиде исследователи изучили воды под ледником Туэйтса, который называют "ледником Судного дня", и обнаружили, что он тает намного быстрее, чем предполагалось. Об этом сообщает Gizmodo.

Согласно данным Гётеборгского университета, ученые использовали подводный роботизированный аппарат по названием Ran, чтобы исследовать нижнюю часть ледника в Западной Антарктиде. Там они обнаружили, что теплые воды, текущие под ледником, разрушают его быстрее, чем предполагалось, создавая разломы и трещины.

Это создает проблемы размером с ледник: если шельфовый ледник обрушится, уровень мирового океана может резко увеличиться. Шельфовый ледник площадью 192 тыс. кв. км тает быстрее, чем любой другой ледник в регионе, в значительной степени из-за воды, циркулирующей под ним.

Подводный аппарат Ran обнаружил, что температура воды под ледником может подниматься до 1 градуса по Цельсию, чего достаточно для разрушения льда.

"Беспокоит то, что эта вода вступает в прямой контакт с нижней частью шельфового ледника в точке, где встречаются ледяной язык и мелководное морское дно", – говорит соавтор исследования из Университета Южной Флориды Аластер Грэм.

"Это последний оплот ледника Туэйтса, и как только он перестанет крепиться к морскому дну, всему леднику будет не за что держаться. Эта теплая вода также, вероятно, смешивается внутри и вокруг линии заземления, а это означает, что ледник подвергается атаке и самого подножия, где он опирается на скалу", – добавляет эксперт.

Обрушение ледника Туэйтса поднимет уровень моря на 0,5–0,9 метра, а также может спровоцировать еще более серьезную цепочку событий. "Ледник Судного дня" может потянуть за собой другой близлежащий шельфовый ледник, находящийся под угрозой – ледник Пайн-Айленд.

Вместе эти шельфовые ледники препятствуют схождению льда с суши, который при попадании в открытые воды, может поднять уровень моря до 3,1 метра, захлестнув прибрежные города по всему миру.