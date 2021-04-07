Более 300 тыс. гривен зарплаты за март получил отстраненный Тупицкий

Зарплата отстраненного главы КСУ указана как судейское вознаграждение с вычетом налогов и сборов.

Бывшие судьи Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин, которых президент Украины Владимир Зеленский отстранил своими указами от занимаемых должностей, получили более чем по 300 тыс. гривен зарплаты за март 2021 года.

Об этом говорится в ответе КСУ на запрос Украинских Новостей.

В частности, Тупицкий в марте получил более 349 тыс. гривен судейского вознаграждения, а Касминин – более 317 тыс. гривен.

"Учитывая вычеты из заработной платы налогов и сборов, общая сумма вознаграждения судьи за март 2021 года, которую получил глава Конституционного суда Украины Тупицкий А.М. составляет 349 058, 88 грн., соответственно сумма вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины Касминина А.В. – 317 331, 74 грн.", – говорится в тексте документа.