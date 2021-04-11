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События Вчера, 22:3797
Россия пригрозила Турции за поддержку Украины

В Кремле посоветовали Анкаре проанализировать "вечные воинствующие заявления" Киева, при этом, в российских СМИ появилась информация о якобы запрете на перелеты на турецкие курорты.

Глава МИД России Сергей Лавров, после поездки украинского президента Владимира Зеленского в Турцию, предостерег Анкару " от подпитки милитаристских настроений Киева". Об этом сообщает РИА Новости.

"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал информацию о якобы продаже Украине турецких ударных беспилотников. Хотя этот контракт был выполнен давно, и беспилотники Bayraktar стоят на вооружении украинской армии.

После визита Зеленского в Турцию, российские СМИ сообщили о возможном ограничении авиасообщения между Россией и Турцией на месяц якобы из-за вспышки коронавируса в Турции. Сообщается, что будут ограничены чартерные рейсы, а также возможно введение 14-дневного карантина для пребывающих из Турции. При этом, в свою очередь, Лавров сообщил, что авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть открыто уже в ближайшее время. Глава МИД России заявил в "заинтересованности" в возобновлении авиасообщения и "хороших перспективах сотрудничества" в сфере туризма.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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