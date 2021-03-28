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В Польше опасаются что Славомир Новак сбежит из страны с украинским паспортом

Польские правоохранители опасаются, что бывший и.о. директора "Укравтодора" Славомир Новак попытается сбежать из Польши.

Опасения связаны с тем, что окружной суд в Варшаве, освободив Новака из-под стражи, не забрал у него украинский паспорт. 

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции в Варшаве министра юстиции - генпрокурора Польши Збигнева Зёбро и национального прокурора Польши Богдана Свенчковского. Мероприятие транслировалось в Твиттере польского министра.

"Выпуская Славомира Н. из-под ареста, суд не изъял его украинский паспорт. Согласно постановлению, суд решил изъять только польский паспорт. В связи с этим Славомир Н. сможет воспользоваться этим и попытаться выехать за пределы Польши", - сказал Свенчковский, добавив, что "потрясен этим".

Он также отметила, что судебное дело против Новака не является политическим.

"Оно касается действий преступной группы, которой руководил Славомир Н. на территории Польши и Украины, получения от этого материальной и личной выгоды в обмен на предоставление частным лицам контрактов на ремонт дорог в Украине, отмывания денег с этих взяток и участия в других преступных действиях, связанных с вымогательством и получением финансовых выгод", - сказал национальный прокурор.

В свою очередь Зёбро подчеркнул, что прокуратура опротестует решение суда об освобождении экс-главы "Укравтодора". Если этого не произойдет, то он допустил обнародование части доказательной базы по делу Новака.

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Теги: news, новости, Украина, Польша, Новак, 7dniv, 7dnivinfo  
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