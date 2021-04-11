Почему Россия закрыла полеты в Турцию и при чем тут Зеленский

Приостановка авиасообщения с Турцией стала главной темой в России сегодня, 12 апреля.

Сейчас на турецких курортах находятся около 30 тысяч россиян. А на майские праздники туры были забронированы у 500 тысяч граждан РФ. Их общая стоимость составила 32 миллиардов рублей (около 355 миллионов евро), сообщили в Ассоциации туроператоров России. Такой интерес объясняется закрытой Европой - те, кто привык отмечать майские праздники за границей потянулись на доступные курорты. В том числе и в Турцию.

Как сообщала "Страна", российские власти полностью прекратили авиасообщение с Турцией и Танзанией c 15 апреля по 1 июня.

Такие меры, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, учреждены из-за резкого роста заболеваемость ковидом в Турции. В последние дни, несмотря на активную вакцинацию, число новых случаев превышает 50 тысяч в сутки.

Что касается Танзании, у российской власти претензии к малярии. С начала года оттуда вернулись 11 россиян с этим опасным заболеванием, двое из них - тяжелые.

Россиянам уже сообщили, что полная стоимость тура в Турцию не будет возвращена при его аннулировании. Им рекомендовано или перенести поездку, или выбрать другое направление.

Сразу после приостановки авиасообщением с выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам чиновника, на майские на курортах Кубани ждут 500 тысяч россиян. И дополнительно инфраструктура готова принять тех 500 тысяч, которые собирались в Турцию.

В России решение властей по Турции граждане связывают в том числе связали с популяризацией российских курортов. На государственном уровне там рекламируется внутренний туризм.

Для этого была запущена программа: 20% кэшбэка от стоимости любого внутреннего тура, если он будет приобретен с помощью национальной системы "Мир". Это субсидирование действует до начала высокого сезона - 30 июня. На российском телевидении сегодня напомнили гражданам, что можно успеть воспользоваться этим бонусом.

Отметим, что полеты запретили сразу после недавнего визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского.

"В субботу Зеленский говорил с Эрдоганом. Где обсуждались, в том числе, и поставки ударных беспилотников для нужд украинской армии.

Сегодня утром Лавров призвал "ответственные страны" (отдельно упомянув Турцию) не "подпитывать милитаристские настроения Киева". То есть, имел в виду, не поставлять Украине оружие.

И сегодня же ближе к вечеру стало известно, что Россия приостанавливает пассажирские перевозки в Турцию (в первую очередь - туристические чартеры). Пока до 1 июня", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

В Кремле опровергли связь меры с визитом Зеленского. Там заявили, что дело только в эпидситуации.

Поддерживающий Путина политолог Сергей Марков также заявляет, что дело не в Зеленском.

"Связано ли прекращение авиасообщения России и Турции с поддержкой Эрдоганом Зеленского во время визита того в Стамбул только что? Нет. Почему нет? Потому что не было никакой поддержки Эрдогана. Эрдоган сказал несколько вежливых фраз, но строго наказал Зеленскому, что есть только мирное решение и Зеленский должен выполнять Минские соглашения. И что их сотрудничество возможно, только если оно не приносит ущерба России ("не направлено против третьих стран")", - написал Марков на своей странице в ФБ.

После сообщения о том, российские туристы не приедут в Турцию на майские, в Анкаре заявили, что ждут поступления российской вакцины "Спутник V". Хотя ранее с ее покупкой затягивали.

"У "Спутника" были вопросы по токсикологии. Но сейчас получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев "Спутник V" может начать поступать в Турцию", - заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

На телеканале "Россия 24" вечером вышел сюжет из Турции. Местные предприниматели в комментарии журналистам заявили, что доверяют российской вакцине, а также - что очень ждут отдыхающих из РФ на своих курортах.

В Турции четвертый день подряд устанавливаются суточные рекорды по новым случаям ковида. Там сохраняется комендантский час по будням с девяти вечера до пяти утра. Рестораны и кафе функционируют с заполняемостью не более 50% посетителей. Во время действия комендантского часа - еда навынос.

Отметим, что для Турции запрет на полеты достаточно существенный удар.

Потому что россияне в прошлом году занимали первое место среди всех иностранных туристов - почти 17% (европейцы в большинстве своем не ехали и пока не поедут в Турцию из-за коронавирусных ограничений). Это миллиарды долларов в год.