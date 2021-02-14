Новые ограничения на границе с Беларусью ввела Украина

С 12 апреля власти Украины ввели дополнительные ограничения на границе с Беларусью.

Они заявляются как временные до 31 декабря 2021 и территориально касаются Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Северного управления Госпогранслужбы.

Ограничения введены в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Милячской, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных громад Сарненского и Вараського районов Ровенской области.

В частности, вводится запрет на: