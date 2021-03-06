Жесткие карантинные ограничения до начала мая продлили в Днепре

В Украине продолжается стремительное распространение коронавирусной инфекции. Ситуация в регионах остается тяжелой и поэтому местные власти продлевают действие ковидных ограничений.

Так, например, в Днепре карантин продлили до 30 апреля включительно, то есть до начала мая. Такое решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, как передает пресс-служба городского совета Днепра.

Ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время школьники младших классов смогут посещать занятия, а детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти так же рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Кроме этого в Днепре запретили работу дискотек и ночных клубов. Кафе, бары и рестораны смогут работать до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы навынос.