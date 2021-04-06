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События Сегодня, 09:260
Подробности изъятия самой крупной партии амфетамина в истории Украины

В полиции заявили о ликвидации мощной нарколаборатории в городе Днепр.

Злоумышленники изготавливали амфетамин.

Во время обыска у них нашли очень крупную партию, насчитывающую десятки килограмм готового к употреблению наркотика. В совокупности она оценивается в 120 кг. Это стало крупнейшим изъятием амфетамина в истории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины. Также обыски по этому делу прошли в Киевской, Черкасской областях и городе Киеве.

"300 килограммов амфетамина в месяц. 300 кг - это 1 миллион 200 тысяч доз психотропа, которые продавали участники одной преступной группы. И с сегодняшнего дня они перестанут попадать на «рынок». Первые результаты: в Днепре накрыли настоящий наркозавод. Там изъяли 120 килограммов готового амфетамина , а это - 480 тысяч доз! И это самая большая партия изъятого амфетамина в истории Украины. Кроме этого, полицейские обнаружили там более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Задержаны пока восемь человек, которые могут быть членами наркокартеля. Его организатором считается человек, ранее судимый за бандитизм.

Наркотики продавались через оптовый интернет-магазин, клиентами которого были по меньшей мере 50 групп сбытчиков. Изъяты примерно десятки килограмм. Сумма ежемесячного оборота, по оценкам полиции, составляла 120 миллионов гривен.

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