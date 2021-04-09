Ученик устроил стрельбу в школе Ноксвилла, полиция пристрелила его в сортире

Вчера, 12 апреля, в США разыгралась очередная огнестрельная трагедия.

В этот раз разъяренным стрелком стал обычный ученик из школы в городе Ноксвилл (штат Теннесси - Ред.).

Об этом передает пресс-служба местной полиции в сети.

"Предварительная информация указывает на то, что примерно в 15:15 (время местное - Ред.) в полицейское управление Ноксвилла поступило сообщение о человеке, который, возможно, был вооружен пистолетом в средней школе Остин-Ист-Магнет.

По прибытии на место полицейские обнаружили стрелка в школьном туалете. Они приказали ему выйти, но он отказался подчиниться. Когда офицеры вошли в туалет, то он выстрелил в офицеров. Один из них открыл ответный огонь. Стрелок, которого идентифицировали как ученика школы был объявлен мертвым на месте происшествия. Раненый офицер был доставлен в местную больницу", - рассказали в полиции.

Так же в полиции заявили о нескольких раненых среди учеников и персонала школы, но их число не называется.