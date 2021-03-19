 

46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США

События Сегодня, 10:1973
46% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом США

Социологический опрос Pipsay показал, что 46% жителей США хотели бы, чтобы Дуэйн Джонсон стал президентом. За Анджелина Джоли проголосовали 30% респондентов, за Опру Уинфри — 27%; за Тома Хэнкса и Уилла Смита — 22% и 21% соответственно. Согласно опросу, 58% американцев не против, чтобы Дуэйн Джонсон занялся политикой. 17% опрошенных за то, чтобы просто видеть американского актёра, бизнесмена и рестлера в списке кандидатов. 29% были бы не против, чтобы одновременно баллотировались Джонсон и Мэттью МакКонахи. Последний действительно недавно заявлял о намерениях пойти в политику и взять участие в гонке на пост губернатора штата Техас в 2022 году. Ещё 21% отдали свой голос за то, чтобы ни один из актёров не уходил в политику. Столько же респондентов затрудняются с ответом. 

45% американцев уверены, что у знаменитостей есть свобода для того, чтобы делать то, что им хочется. 19% опрошенных считают, что сейчас политиком в США может стать кто угодно, а 13% заявляют, что актёры должны продолжать заниматься своим делом. Я не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что лысый, татуированный, наполовину чёрный, наполовину самоанец, пьющий текилу, водящий пикап, носящий поясную сумку, присоединится к их клубу — но если это когда-нибудь произойдёт, для меня будет честью служить вам, людям. Именно так «Скала» отреагировал на новость о том, что американцы готовы видеть его в качестве кандидата в президенты США. Есть предположение, что он подшучивает над этим, хотя и не исключает того, что попробует, если этого захотят люди. 

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Теги: news, новости, Украина, США, Дуэйн_Джонсон, президент, 7dniv, 7dnivinfo  
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